Xbox One, arrivano Arena e Party Overlay

Filippo Vendrame,

Microsoft ha iniziato la distribuzione di un nuovo importante aggiornamento per la sua console Xbox One. L’update, già disponibile per tutte le console, è la versione 1705 ed introduce alcune novità che gli Insider hanno testato sino ad oggi. In particolare, arriva la tanto attesa Arena che permette di creare e giocare a dei veri e propri tornei online. Al momento questa funzionalità è limitata al gioco Killer Instinct ma in futuro supporterà altri titoli.

Arriva, inoltre, Party Overlay che mostra in trasparenza all’interno di una finestra i membri del gruppo e chi sta dialogando con loro mentre si sta svolgendo una partita. C’è anche una nuova scheda Beam nei club che aiuterà a mostrare tutte le trasmissioni dei membri di quel club. I giocatori potranno, inoltre, nascondere all’interno del feed delle notizie alcuni elementi come i giochi ed i club per organizzarlo meglio e renderlo più fruibile. Infine, l’applicazione Dolby Access è adesso disponibile per la console, dopo essere stata resa disponibile per Windows 10 in aprile.

Microsoft, dunque, continua a migliorare progressivamente la sua console introducendo sempre nuove funzionalità, molte delle quali richieste espressivamente dai giocatori. La casa di Redmond, infatti, rispetto al passato sta ascoltando maggiormente i suoi utenti per confezionare un prodotto che risponda alle loro esigenze.

Il lavoro di sviluppo, comunque, continua e tra meno di un mese ad E3 2017 Microsoft svelerà il futuro dell’Xbox One non solo per quanto riguarda i giochi ma anche dal punto di vista delle funzionalità software.

Per quanto riguarda questo update, gli Insider che lo hanno testato non devono scaricarlo nuovamente.