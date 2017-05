Android O: addio ai blob emoji

Cristiano Ghidotti,

Con il rilascio di Android O, atteso in via ufficiale e in versione definitiva nei prossimi mesi, scompariranno anche i cosiddetti blob emoji introdotti dal gruppo di Mountain View nel 2013 con la versione 4.4 KitKat, caratterizzati da uno stile che a molti non è mai andato a genio. Al loro posto arriveranno delle faccine più in linea con quelle già usate su altre piattaforme.

Una notizia ben accolta soprattutto da coloro che fanno un grande utilizzo delle applicazioni dedicate alle chat e alla messaggistica. Nell’immagine allegata di seguito, realizzata dal team del portale Emojipedia, è possibile osservare l’evoluzione delle immagini: la prima versione, associata alla release Android 4.3 Jelly Bean, era monocromatica e decisamente semplice, con un design chiaramente ispirato a quello del robottino verde che identifica la piattaforma. Poi bigG ha scelto uno stile tutto suo, quasi deformato, per correggere il tiro a partire da Nougat e abbandonando definitivamente quella strada con l’avvento di Android O.

Restando in tema, si segnala inoltre che Google è a tutti gli effetti il primo “major vendor” ad annunciare la piena compatibilità con lo standard Emoji 5.0, che lo porterà ad offrire la disponibilità di nuove immagini come un dinosauro o il cuore arancio (a quanto pare, qualcuno ne sente il bisogno). Con tutta probabilità bigG consentirà di scaricare l’intero set di emoji ridisegnati anche a coloro che utilizzano un dispositivo di vecchia fattura e dunque per ovvi motivi non aggiornabile ad Android O. Se ne saprà di più nei prossimi mesi, con il debutto ufficiale del sistema operativo.