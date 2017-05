Apple: 92% di fedeltà fra gli utenti iPhone

Marco Grigis,

Apple può pregiarsi di utenti particolarmente fedeli, una condizione non da poco a pochi mesi dal lancio dei rinnovati iPhone 7S e del misterioso iPhone 8. È quanto dimostra una survey condotta da Morgan Stanley, pronta a confermare come il 92% dei possessori di uno smartphone Apple siano pronti ad aggiornare il loro modello con uno dei futuri modelli di Cupertino. E l’autunno 2017 in arrivo potrebbe risultare particolarmente prolifico, poiché il cosiddetto “super-cycle” che sta per coinvolgere la Mela potrebbe attirare un’elevatissima domanda.

Secondo quanto rilevato dalla survey AlphaWise di Morgan Stanley, resa poi nota dall’analista Katy Huberty, Apple può contare sul tasso di fedeltà degli utenti più alto nell’intero mercato degli smartphone. Il 92% degli acquirenti è infatti pronto a comprare nuovamente un iPhone, anche entro 12 mesi, mentre Samsung conquista il 77%, LG il 59%, Motorola il 56% e Nokia il 42%. Non è però tutto, poiché il gruppo di Cupertino non solo detiene saldamente la prima posizione del podio, ma i risultati sono addirittura in aumento rispetto allo scorso anno, quando l’azienda aveva segnato un più contenuto 86%.

Evidentemente la linea degli iPhone 7 ha fatto colpo, in particolare la doppia fotocamera di iPhone 7S Plus, mentre il dato potrebbe anche derivare dalle elevate aspettative del pubblico nei confronti di iPhone 8, l’edizione speciale di Cupertino per i 10 anni dei suoi smartphone. Un’aspettativa confermata anche indirettamente da Tim Cook nel corso della presentazione dei risultati fiscali del Q2 2017: a fronte di una lieve contrazione delle vendite degli smartphone, infatti, il CEO ha spiegato come una delle ragioni siano proprio i rumor sui futuri modelli.

iPhone 8, così come emerso nelle ultime settimane, vedrà probabilmente l’impiego di uno schermo OLED da 5.8 pollici, incastonato in una scocca dal form factor simile ai 4.7 pollici. Sul retro sarà dotato di una doppia fotocamera, posta verticalmente rispetto a iPhone 7S Plus, mentre il lettore d’impronte Touch ID potrebbe essere integrato direttamente nel display.