Facebook Messenger, debutta un nuovo look

Facebook Messenger guadagna un nuovo look pensato per agevolare gli utenti a trovare tutto quanto cercano e migliorare così la navigazione. Nessuna nuova funzionalità, dunque, ma una serie di migliorie per rendere l’app di comunicazione maggiormente usabile. Il nuovo look che arriva attraverso un update in corso di distribuzione dell’applicazione per Android ed iOS, introduce nuove schede nella parte superiore della schermata principale di Messenger per spostarsi più rapidamente tra i messaggi, i contatti attivi ed i gruppi. Inoltre, l’applicazione ora spingerà gli utenti a visitare le altre aree utilizzando un puntino rosso che comparirà sulle varie sezioni e schede per far sapere quando c’è una novità.

Facebook spiega che il nuovo design è destinato a evidenziare meglio i molti altri modi in cui le persone si connettono e comunicano, al di là dei classici messaggi di testo. L’aggiornamento sposta i Gruppi dalla barra di navigazione inferiore alla nuova scheda presente nella parte superiore dello schermo, rendendoli così una caratteristica meno importante all’interno della nuova interfaccia di Messenger. Adesso, nella parte superiore della schermata iniziale di Messenger sono presenti le schede per i messaggi e un elenco di chi è attivo nell’app (contatti evidenziati dal punto verde accanto al nome), accanto alla nuova scheda dei gruppi.

Dando agli utenti attivi una propria sezione dedicata, sembra che Messenger voglia incoraggiare a avviare più conversazioni attraverso l’applicazione, in quanto adesso è più facile vedere chi è in linea rispetto a prima. Spostando tutte queste funzionalità in alto, Messenger ha più spazio per mettere in maggiore risalto altre funzioni come i giochi che possono contare, adesso, su di un pulsante dedicato nella barra inferiore dell’app.

Curiosamente, il pulsante che avvia la fotocamera è stato ridotto di dimensioni, una scelta particolare visto quanto Facebook punta su questa funzionalità. Comunque, adesso il pulsante risulta ben allineato con il resto dell’interfaccia.

La barra inferiore integra i pulsanti Home, Chiamate, Camera, Persone e Giochi. Su iOS, sono anche etichettati; prima erano solo icone. Su Android, invece, l’applicazione utilizza ancora solo le icone.