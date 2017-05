Facebook, nuovo algoritmo contro il clickbait

Filippo Vendrame,

Facebook ha messo ulteriormente mano al News Feed per ridurre la presenza del fenomeno del clickbait all’interno del social network. Il clickbait, si ricorda, è un fenomeno che vede condividere all’interno della piattaforma notizie con titoli particolarmente accattivanti solamente con lo scopo di attirare visitatori. Non è la prima volta che Facebook lavora in tal senso, anzi l’ultima modifica è arrivata proprio poco tempo fa. Con questo nuovo aggiornamento del News Feed, il social network apporta tre novità.

Innanzitutto, per individuare con maggiore precisione i clickbait, Facebook verificherà i singoli post e non solamente i domini e le Pagine di provenienza. In secondo luogo, per rendere la verifica più efficace, il social network verificherà il titolo della notizia sospetta, se, per esempio, contenga informazioni esagerate o troppo sensazionali. In terzo luogo, tutti questi sforzi saranno effettuati in più lingue. Trattasi di un’analisi più raffinata in quanto Facebook andrà a verificare più segnali separatamente piuttosto che cercare di determinare se un post o una Pagina sono colpevoli di una serie di fattori congiunti.

Una procedura che assomiglia molto a quella utilizzata dai filtri anti spam. Facebook, infatti, potrà contare su un ampio database di esempi creato da un team umano che ha validato centinaia di migliaia di titoli. L’algoritmo del News Feed, dunque, saprà identificare il clickbait da un post normale. Tutti i messaggi individuati come clickbait perderanno posizioni all’interno del News Feed perdendo, così, visibilità.

Questa mossa fa parte di un recente piano del social network di ripulire la piattaforma dalle notizie false. Da quanto Facebook fu accusato di aver indirettamente favorito l’elezione di Donal Trump grazie ad una moltitudine di notizie false condivise all’interno della piattaforma, il social network si è adoperato per far si che questo fenomeno cessi.