Facebook-WhatsApp, multa di 110 milioni € dalla UE

Dopo la sanzione di 3 milioni di euro comminata dalla nostra AGCM, Facebook ha ricevuto un’altra multa di 110 milioni di euro dalla Commissione Europea per aver fornito informazioni ingannevoli in merito all’acquisizione di WhatsApp. L’indagine era stata avviata a fine dicembre 2016.

In occasione dell’acquisizione di WhatsApp nel 2014, l’azienda di Menlo Park aveva informato la Commissione Europea che non ci sarebbe stata la possibilità di collegare gli account Facebook agli account WhatsApp. Sulla base di questa rassicurazione e considerato che sul mercato ci sono alternative al servizio di messaggistica, la Commissione aveva approvato la transazione ad ottobre 2014. Tuttavia, ad agosto 2016, WhatsApp ha annunciato modifiche ai termini d’uso e alla policy della privacy, includendo la possibilità di condividere con Facebook alcuni dati degli utenti, tra cui username, numero di telefono e stato online, allo scopo di migliorare i filtri anti-spam e visualizzare inserzioni pubblicitarie personalizzate.

We need accurate #facts to do our job. @facebook now fined 110 mio € for giving wrong/misleading information when it took over WhatsApp.

— Margrethe Vestager (@vestager) May 18, 2017