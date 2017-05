Google I/O 2017: YouTube, video 360 gradi sulla TV

Cristiano Ghidotti,

Per la prima volta da quando è alla guida di YouTube, Susan Wojcicki è salita sul palco dell’evento I/O, celebrando i traguardi raggiunti dalla piattaforma di streaming: oltre un miliardo di ore al giorno di riproduzione nel 2016, per un servizio aperto e che favorisce la libera circolazione delle informazioni in tutto il mondo, anche attraverso quella che viene definita Two Way Conversation, ovvero una continua interazione tra i videomaker e la community di spettatori.

Nel corso dell’ultimo anno si è registrata una forte crescita delle riproduzioni sui televisori, grazie anche a una sempre maggiore integrazione delle tecnologie mobile all’interno del salotto (si pensi ad esempio a Chromecast e ai dispositivi Android TV). Per questo motivo il gruppo ha deciso di portare la riproduzione dei video a 360 gradi sulle TV, anche in diretta, con la possibilità di ruotare il punto di osservazione tramite il telecomando, ovviamente per i modelli compatibili. Alcuni arriveranno sul mercato prossimamente a marchio LG e Samsung, con la funzionalità prevista anche per le console videoludiche PlayStation 4 e Xbox One. Restando in tema, le trasmissioni live hanno fatto registrare una crescita in termini di pubblico pari al 400% nel 2016.

With 360 video on the @YouTube app, you'll feel like you're the middle of the action from your couch, on the biggest screen you own. #io17 pic.twitter.com/Y3LmQaKD54 — Google (@Google) May 17, 2017

Dal palco dell’evento è stato inoltre annunciato l’arrivo di API che gli sviluppatori potranno sfruttare per ottenere il meglio dalle Super Chat, una novità presentata nei mesi scorsi e che consente agli utenti di mettere mano al portafogli per vedere i loro commenti in evidenza durante le dirette, attirando così l’attenzione degli autori e aiutando questi ultimi a monetizzare il loro lavoro. Una modalità di interazione che potrà essere utilizzata, ad esempio, per attivare eventi specifici come le ormai classiche challenge ben note da chi segue gli youtuber, nonché per raccogliere fondi da destinare a iniziative benefiche.