Huawei P10 regala un Premium Kit con accessori

Filippo Vendrame,

Huawei P10 e Huawei P10 Plus regalano un Premium Kit a chi gli acquisterà da oggi 18 maggio sino al prossimo 22 giugno. Trattasi di una simpatica iniziativa di Huawei che punta a regalare ai nuovi acquirenti dei suoi smartphone di punta un kit con alcuni accessori alla moda da utilizzare proprio in abbinamento con questi dispositivi. Questa esclusiva confezione contiene, infatti: 1 asta per selfie con treppiedi, 1 caricatore da automobile “Supercharge”, 1 cavo di ricarica rapida e 1 adattatore Type-C.

Trattasi di gadget utilissimi soprattutto in vista delle prossime vacanze estive quando le persone potranno utilizzare i loro Huawei P10 e Huawei P10 Plus per scattare foto e girare video sfruttando la potente doppia fotocamera posteriore realizzata con Leica. Il bastone per i selfie, infatti, permette di catturare tutti i momenti più belli dell’estate, e i caricatori permettono di ricaricare in ogni momento rapidamente i dispositivi per poterli sempre utilizzare al massimo nel corso della giornata. Ottenere il Premium Kit di Huawei è davvero molto facile. Basterà aver comprato Huawei P10 e Huawei P10 Plus durante il periodo della promozione e poi registrarli entro il 6 luglio all’interno del sito della promozione. I terminali dovranno presentare garanzia italiana.

Una volta che Huawei avrà ricevuto i dati degli utenti comprese le prove d’acquisto richieste, verificherà le informazioni pervenute che se corrette daranno diritto a ricevere il Premium Kit.

Per l’invio farà fede l’indirizzo lasciato durante la registrazione dei prodotti.