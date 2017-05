iPhone 8, mockup svela l’estetica finale

Marco Grigis,

Appaiono online nuove indiscrezioni sul conto di iPhone 8, lo smartphone che Apple starebbe progettando per il decimo anniversario della linea. E, come ormai accade da qualche settimana a questa parte, spuntano online nuovi mockup del dispositivo. L’ultimo in ordine di tempo è stato reso noto da BGR, testata che ha precisato come il prototipo in questione rappresenti l’estetica finale del device. Da Cupertino, naturalmente, non giunge alcuna conferma in merito.

Il mockup, fornito da una fonte anonima apparentemente vicina ai distretti produttivi di Apple in Asia, mostra sostanzialmente quanto gli schemi di design hanno svelato sino a oggi. Il nuovo iPhone 8 vedrà un nuovo schermo OLED, realizzato in modalità borderless affinché possa inserirsi in una scocca dall’ingombro praticamente simile a un classico 4.7 pollici. Non ultimo, Touch ID sembra essere integrato direttamente nel pannello frontale, mentre quello posteriore mostra una doppia fotocamera verticale, con i due obiettivi separati dal flash.

Rispetto agli altri mockup apparsi online, tuttavia, quello di BGR completa il quadro con dei dettagli aggiuntivi. Innanzitutto, Apple non sembra essere intenzionata a ricorrere a uno schermo curvo, non almeno come avviene per i Samsung Galaxy S8, bensì solo lievemente arrotondato. Sembra che il pannello frontale non si discosti molto dai 2.5D già in uso sulla linea iPhone 7, per un effetto estetico praticamente identico. Ovviamente il display risulterà più generoso, sebbene a oggi non siano giunte immagini di un iPhone 8 accesso come controprova.

Sul fronte dei materiali impiegati, invece, non sembra esservi al momento preciso accordo. Lo scheletro dovrebbe essere stato ricavato dall’acciaio inossidabile, mentre la scocca posteriore potrebbe essere sia in alluminio che in vetro rinforzato, quest’ultimo scelta abbastanza obbligata qualora Apple volesse introdurre un sistema di ricarica wireless.

I nuovi iPhone 8, secondo alcuni chiamati anche iPhone Edition o iPhone X, potrebbero essere presentati nel mese di settembre, per una disponibilità effettiva nei negozi entro novembre.