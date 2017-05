iPhone SE: parte la produzione in India

Marco Grigis,

Apple estende i propri impianti produttivi oltre alla Cina, finalizzando gli accordi con l’India per la produzione di iPhone SE. L’indiscrezione circola ormai da diverse settimane, ma la conferma è giunta in questi giorni dalla stessa Apple: alcuni impianti di Bangalore sarebbero già in attività. Si tratta di una mossa strategica importante per Apple, considerato come l’India sia uno dei mercato emergenti più ampi sul settore della telefonia, che permetterà al gruppo di diffondersi mantenendo prezzi bassi per l’utenza finale.

Così come già accennato, le indiscrezioni sulla produzione in India sono emerse sui social network qualche settimana fa, tuttavia senza una precisa conferma dalle parti di Cupertino. È solo negli ultimi giorni che, tramite una breve nota raccolta da CNBC, la società ha deciso di togliere ogni riserbo sul suo progetto:

Stiamo cominciando una produzione iniziale di un piccolo numero di iPhone SE a Bangalore.

Come la stessa CNBC ha ricordato, Apple non è ancora nella Top 5 dei fornitori di smartphone in India, battuta sia da concorrenti asiatici che da alcuni produttori locali. Secondo quanto reso noto da IDC, infatti, il mercato sarebbe perlopiù ad appannaggio di Samsung, seguita da Xiaomi, Vivo, Lenovo e Oppo. Uno degli ostacoli più grandi all’espansione di Apple è stato rappresentato dai costi dei suoi dispositivi, dovuti anche a precise tassazioni sull’import. Producendo in loco iPhone SE, tuttavia, il gruppo potrà calmierare la quota destinata al fisco, proponendo ai consumatori smartphone dai prezzi più accessibili e rispondendo così all’elevata domanda. Da precedenti ricerche, infatti, pare che gli utenti indiani dimostrino un grande interesse nei confronti di Cupertino e, di conseguenza, iPhone SE potrebbe rappresentare il loro biglietto d’entrata nell’ecosistema targato mela morsicata.

In passato, Apple aveva tentato strategie analoghe per conquistare il mercato, ad esempio con la distribuzione di un iPhone 4 a prezzo ridotto, qualche anno dopo l’effettivo lancio, in un’ottica entry level.