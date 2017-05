Microsoft annuncia il Build Tour 2017

Filippo Vendrame,

La scorsa settimana Microsoft ha tenuto Build 2017, l’annuale appuntamento per gli sviluppatori in cui la casa di Redmond ha svelato molte delle novità in arrivo per l’ecosistema dei suoi software e servizi come Windows 10, Office, Azure, Visual Studio, OneDrive e altro ancora. Come negli anni precedenti, Microsoft ha annunciato i dettagli del suo prossimo Build Tour 2017 con l’obiettivo di portare in molte città del mondo il meglio di quanto svelato durante l’appuntamento di Build 2017.

Il Microsoft Build Tour è per tutti gli sviluppatori che utilizzano piattaforma e strumenti Microsoft. Durante questi eventi la casa di Redmond approfondirà temi concernenti Windows, Cloud, intelligenza artificiale, lo sviluppo delle applicazioni, Visual Studio, Xamarin, Microsoft Azure e molto altro ancora. Per la prima volta, Build Tour sarà un evento strutturato in due giornate e non solamente in un giorno solo come negli anni precedenti. Gli interessati potranno decidere di iscriversi alle sessioni di tutte e due le giornate o solamente a quelle di un giorno solo. Nella prima giornata saranno strutturate sessioni con demo riguardanti le nuove tecnologie che si possono immediatamente utilizzare nei progetti.

Nella seconda giornata, invece, Microsoft parlerà maggiormente di cloud e di mobile. Gli interessati dovranno registrarsi e farlo anche rapidamente visto che i posti sono limitati. Sfortunatamente, nel Build Tour 2017 non è prevista una tappa italiana come è successo in altre occasioni. Gli sviluppatori interessati, comunque, dovranno segnarsi queste date per poter recarsi a seguire le sessioni di approfondimento di Microsoft: