Windows 10, indizi per un nuovo Control Center

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato una nuova build di Windows 10 Fall Creators Update agli Insider. Tuttavia all’interno del post nel suo blog ufficiale, la casa di Redmond ha inserito e poi frettolosamente rimosso un’immagine che anticipa un’interessante novità che potrebbe arrivare presto in Windows 10. Nell’immagine si nota una nuova icona all’interno della barra delle applicazioni a sinistra dell’orologio di Windows.

Questa icona presenta il medesimo layout di quella delle Impostazioni facendo pensare che si tratti di una scorciatoia rapida proprio per accedere più rapidamente alle Impostazioni di sistema. Tuttavia, Zac Bowden di Windows Central ha scoperto attraverso alcune fonti interne, che questa icona non sarà semplicemente una banale scorciatoia. Microsoft starebbe effettivamente testando un nuovo Control Center che andrebbe a rimuovere i pulsanti di azione rapida, come i controlli della luminosità, della modalità Tablet e del Wi-Fi, dall’Action Center, trasferendoli in un pannello dedicato che potrà essere attivato proprio attraverso questa nuova icona.

Un Control Center più grande offre molto più spazio per inserire i pulsanti di azione rapida, con etichette più grandi e più chiare per alcune funzionalità.

Il nuovo Action Center è già presente nelle ultime build di Windows 10 ma è disabilitato trattandosi di un progetto ancora in via di sviluppo e non ancora completo.

Sicuramente se ne saprà di più nel corso dei prossimi mesi, mano a mano che Microsoft continuerà lo sviluppo della prossima declinazione di Windows 10. Appare, comunque, evidente che la casa di Redmond sia impegnata a rivedere molti aspetti di Windows 10 per migliorarne l’usabilità