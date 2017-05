Bing, Microsoft annuncia i bot ed altre novità

Filippo Vendrame,

Durante l’appuntamento di Build 2017 che si è tenuto la scorsa settimana, Microsoft ha svelato alcune novità concernenti il suo motore di ricerca Bing. Il motore, adesso, supporta i bot, i risultati degli sport elettronici (videogiochi), e la ricerca di escursioni e campeggi. Bing, dunque, sarà ora in grado di cercare i bot da più piattaforme di messaggistica, tra cui Skype, Facebook Messenger, Slack e Telegram. Dopo la ricerca di un bot, l’utente potrà raggiungerli direttamente dalla pagina dei risultati di ricerca del motore di ricerca.

Inoltre, alcuni chatbot sono disponibili per la città di Seattle per interagire direttamente con gli utenti. Ad esempio, quando si cerca un ristorante, l’utente può chiedere al bot dove parcheggiare e se accettano determinate carte di credito. Questo programma sarà ampliato in più aree metropolitane statunitensi nei prossimi mesi. Inoltre, Microsoft sta testando con un piccolo gruppo di utenti il ​​suo nuovo Bing InfoBot, che è stato costruito sul Bot Framework e applica tecniche di deep learning per creare automaticamente chatbot dal contenuto di una pagina web esistente. Infine, l’azienda permetterà agli sviluppatori di creare i propri bot per il motore di ricerca utilizzando Microsoft Bot Framework.

Bing, inoltre, consente agli utenti di cercare escursioni nelle vicinanze e filtrarle per livello di difficoltà, lunghezza, dislivello ed altro ancora. Una nuova finestra può essere utilizzata per confrontare i percorsi e aiutare gli utenti a scegliere quello giusto. Inoltre, informazioni sui campeggi e sui parchi della zona sono disponibili anche per chi desidera trascorrere una notte o due da qualche parte.

Infine, Microsoft ha anche introdotto la copertura degli eSport su Bing. I fan di League of Legends e Counter-Strike possono ora accedere alle informazioni di tutti i tornei.