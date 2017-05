Facebook, Messenger ed Instagram si uniscono

Filippo Vendrame,

Facebook continua nello sviluppo dell’ecosistema delle sue applicazioni ed in futuro potrebbero arrivare novità che avvicinano ulteriormente le app Facebook, Messenger ed Instagram. Queste tre applicazioni, infatti, stanno testando una funzionalità che visualizza i contatori delle notifiche delle applicazioni in un unico luogo e che consente di passare immediatamente tra di loro. La funzionalità potrebbe aumentare il coinvolgimento tra le app ricordando costantemente che c’è qualche cosa da vedere nelle altre applicazioni.

In questo modo se anche un utente perdesse una notifica di un’app, attraverso questo contatore potrebbe avere sempre sotto controllo la presenza di novità all’interno di tutte e tre le app. Facebook ha confermato a TechCrunch questa novità evidenziando che trattasi di un piccolo test per verificare nuovi modi per collegare le persone e per aiutarle a passare rapidamente tra i loro account di Facebook, Messenger ed Instagram. Questo contatore “cross app” appare quando gli utenti toccano l’icona del profilo nell’angolo superiore delle tre app. Una volta aperto, un puntino rosso evidenzierà se ci sono novità consentendo all’utente di passare rapidamente da un’app all’altra.

Curiosamente, in questo pannello per la gestione unificata delle notifiche non è incluso l’app di WhatsApp che è sempre di proprietà di Facebook. Il social network, con questa nuova funzionalità, punta probabilmente a fare anche in modo che gli utenti passino sempre più tempo all’interno delle sue piattaforme.

Ovviamente, trattasi di un test e non è chiaro se questa funzionalità arriverà davvero e soprattutto quando.