Lenovo Flex 5, convertibile economico

Luca Colantuoni,

Lenovo ha annunciato un nuovo notebook convertibile che può essere utilizzato in diverse modi, grazie alla possibilità di ruotare lo schermo di 360 gradi. Il Flex 5, disponibile nelle versioni da 14 e 15,6 pollici, possiede diverse caratteristiche presenti in prodotti simili, ma il prezzo è decisamente più accessibile. Al momento non è noto se e quando il laptop arriverà in Italia.

Per mantenere bassi i costi di produzione, Lenovo ha scelto plastica (ABS) e fibra di carbonio (30%) per il telaio del notebook. La dotazione hardware è tuttavia comparabile a quella di modelli high-end. Il Flex 5 possiede uno schermo touch IPS da 14 pollici (1920×1080 pixel) o 15,6 pollici (3840×2160 pixel), processori Intel Core di settimana generazione (Kaby Lake), fino a 16 GB di memoria DDR4, SSD PCIe fino a 512 GB e hard disk fino a 1 TB. L’utente può optare per configurazioni con scheda video discreta NVIDIA GeForce 940MX con 2 GB di memoria GGDR5, se la GPU integrata non è sufficiente.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Sono inoltre presenti una webcam con risoluzione di 720p, card reader 4-in-1, due porte USB 3.0 Type-A, una porta USB Type-C e l’uscita HDMI. Il convertibile supporta l’input tramite stilo in modalità tablet, ma la Active Pen è opzionale. Chi vuole maggiore sicurezza può acquistare il modello con lettore di impronte compatibile con Windows Hello.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. Il Flex 5 sarà in vendita dal mese di maggio. I prezzi base sono 720 dollari (14 pollici) e 830 dollari (15,6 pollici).