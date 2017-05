Mercato tablet in Europa, Samsung supera Apple

Luca Colantuoni,

Dopo aver pubblicato i dati sulla diffusione dei tablet nel mondo, assegnando il miglior risultato trimestrale a Huawei, IDC ha comunicato i dati relativi all’Europa occidentale, dove questa tipologia di prodotti è ancora molto apprezzata. Infatti, la società di analisi ha rilevato solo un calo dell’1,7% nelle consegne rispetto al primo trimestre 2016, una performance superiore alle previsioni.

Come accaduto nel resto del mondo, gli utenti europei preferiscono soprattutto i tablet con tastiera staccabile. Questa particolare categoria ha fatto registrare un incremento del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2016. La diffusione nelle aziende è aumentato del 16,6%, grazie anche alla linea Surface Pro di Microsoft, per la quale è previsto l’arrivo di una nuova versione. Per quanto riguarda, invece, il segmento consumer, i tablet tradizionali sono ancora apprezzati dagli utenti, in quanto esistono diversi modelli per ogni fascia di prezzo. Nel primo trimestre 2017 sono stati consegnati 7,1 milioni di unità in Europa occidentale.

La principale novità rispetto all’anno scorso è il sorpasso di Samsung ai danni di Apple. Il produttore coreano ha consegnato circa 1,9 milioni di tablet con un aumento del 17,9% rispetto al 2016 e un market share del 26,5%. L’azienda di Cupertino, invece, ha consegnato circa 1,5 milioni di unità con una diminuzione dell’11,5% e un market share del 21,7%. Gli iPad dominano però la categoria dei tablet sotto i 600 euro.

La top 5 è completata da Lenovo con 553.000 tablet (7,7% di market share), Acer con 301.000 tablet (4,2%) e ASUS con 281.000 tablet (3,9%). Nella classifica europea non compare Huawei, ma il produttore cinese potrebbe entrare in graduatoria con i nuovi tablet MediaPad M3 Lite 10, T3 10 e T3 7.