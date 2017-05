Nissan Leaf, primo teaser del nuovo modello

Filippo Vendrame,

La Nissan Leaf è l’auto elettrica più venduta al mondo con oltre 260 mila unità commercilizzate, un prodotto che ha avuto un enorme successo. Ma la tecnologia avanza ed i competitors stanno proponendo modelli sempre più evoluti e quindi per Nissan è arrivato il momento di rinnovare la Leaf. Il nuovo modello dovrebbe essere presentato verso la fine dell’anno, ma intanto la casa automobilistica ha condiviso il primo teaser della nuova Nissan Leaf che mostra in primo piano un particolare dei fari anteriori.

Non c’è al momento molto materiale utile a capire come sarà delineato il design complessivo, ma tanto basta per accendere l’attenzione su un modello giocoforza molto atteso. Dalle informazioni raccolte sino ad ora, la nuova Nissan Leaf sarà un netto passo in avanti rispetto all’attuale modello, non solamente sul piano estetico. Indiscrezioni, infatti, affermano che Nissan introdurrà un pacco batterie da 60 kWh per offrire un’autonomia nettamente superiore a quella odierna per consentire alla nuova Leaf di diventare una reale alternativa alle auto a motore tradizionale e soprattutto competere con le nuove generazioni di auto elettriche che offrono, tutte, un’ottima autonomia.

Inoltre, la nuova Nissan Leaf sarà anche molto evoluta sul fronte tecnico. Il nuovo modello di auto elettrica sarà dotato della ProPilot, piattaforma di guida autonoma di nuova generazione presente in Giappone sul modello Serena e in arrivo anche sulla nuova Qashqai. Trattasi di una piattaforma di assistenza alla guida che per funzionalità può accostarsi molto all’omologa soluzione adottata da Tesla.