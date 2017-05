Samsung Galaxy S8, cosa c’è dentro?

Luca Colantuoni,

Fin dal suo annuncio avvenuto a fine marzo, Samsung ha illustrato tutte le novità hardware e software del Galaxy S8. Nel giorno in cui inizia la commercializzazione in Cina (già oltre 5 milioni di unità negli altri paesi), il produttore coreano ha deciso di effettuare il classico teardown, mostrando i componenti scelti per realizzare uno degli smartphone migliori sul mercato.

Il Galaxy S8 rappresenta la combinazione perfetta tra design innovativo, prestazioni elevate e sicurezza biometrica. Lo schermo Super AMOLED con rapporto di aspetto 18.5:9, denominato Infinity Display, è ovviamente il componente più pregiato, quindi Samsung ha scelto il Gorilla Glass 5 per garantire una maggiore resistente agli urti. Per lasciare più spazio al display, riducendo lo spessore delle cornici, sono stati eliminati i pulsanti fisici. Il pulsante Home è ora sotto lo schermo e usa un sensore di pressione con feedback aptico.

Altri componenti posizionati sulla parte frontale sono la fotocamera da 8 megapixel con apertura f/1.7, autofocus e riconoscimento facciale, lo scanner dell’iride, il LED di stato e i sensori di luminosità e prossimità. Sul alto superiore c’è lo slot ibrido per microSD e SIM, mentre all’interno ci sono il processore (Snapdragon 835 o Exynos 8895), 4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria flash UFS. Sul lato sinistro c’è il pulsante per l’attivazione di Bixby.

Gli altri componenti accessibili dalla parte posteriore sono la fotocamera da 12 megapixel con apertura f/1.7 e autofocus Dual Pixel, il cardiofrequenzimetro, il lettore di impronte digitali, i chip NFC/MST, i moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 e Gigabit LTE, la batteria (3.000 mAh per il Galaxy S8 e 3.500 mAh per il Galaxy S8+), la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e l’altoparlante da 1,2 Watt.