Spotify porta i video musicali nell’applicazione

Cristiano Ghidotti,

L’orizzonte di Spotify sta per estendersi ulteriormente con l’arrivo dei video musicali da riprodurre e guardare direttamente all’interno dell’applicazione mobile. La conferma è giunta nella giornata di ieri con il debutto di una clip dedicata al brano “Bad Liar” appena pubblicato dalla cantante statunitense Selena Gomez, rilasciato in una particolare versione filmata in verticale come esclusiva per l’app di streaming.

Per avviare la visione è necessario recarsi all’interno della sezione Today’s Top Hits. Si tratta con tutta probabilità di un’iniziativa che verrà replicata in futuro con altri artisti e band, contribuendo così a offrire una nuova tipologia di contenuto accessibile in anteprima solo dagli utenti di Spotify. Che la piattaforma sia costantemente alla ricerca di novità da offrire ai suoi iscritti, in particolare a quelli che sottoscrivono un abbonamento alla formula Premium, non è una certo cosa nuova. L’inclusione delle clip potrebbe costituire il prossimo terreno di scontro per i colossi dello streaming: anche i vertici di Apple Music hanno già dichiarato di voler puntare in questa direzione.

La scelta di adottare il formato verticale sembra invece essere dettata dalla consapevolezza che è questa la modalità con la quale gli utenti interagiscono con maggiore frequenza con lo smartphone, ma resta il fatto che un formato di questo tipo continua a non convincere quando si tratta di contenuti video.

Un’altra novità in arrivo è quella relativa a un profondo e radicale restyling dell’interfaccia, che con tutta probabilità sarà introdotto a breve sia per gli utenti Android che per quelli in possesso di un dispositivo iOS. A caratterizzare il nuovo layout sarà la presenza di un lettore full screen che conferirà maggiore importanza alle copertine e ai comandi base per il controllo della riproduzione.