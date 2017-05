Surface Pro, le prime immagini del nuovo modello

Filippo Vendrame,

All’inizio di questo mese, Microsoft ha annunciato il nuovo Surface Laptop con Windows 10 S. L’attesa degli utenti, però, è per il nuovo Surface Pro che con buona probabilità sarà svelato il 23 maggio durante l’evento di Shangai. Appurato che il nuovo modello non sarà un Surface Pro 5, ma una sorta di refresh hardware dell’attuale Surface Pro 4, molti utenti si stanno chiedendo come effettivamente sarà strutturato il nuovo prodotto.

Il noto leaker Evan Blass ha condiviso alcune immagini su Venturebeat che mostrano nei dettagli il nuovo ibrido. Come gli scatti evidenziano, il nuovo modello non mostra particolari differenze sul fronte estetico dall’attuale Surface Pro 4. Anche la dotazione delle porte sarà la medesima con un jack per le cuffie, una Mini DisplayPort e una USB Type-A. Microsoft, come per il Surface Laptop non ha voluto introdurre una porta USB Type-C. Evan Blass specifica che il nome del nuovo modello dovrebbe essere semplicemente “Surface Pro“. Non sono state diramate le specifiche tecniche ma secondo tutte le ultime indiscrezioni il nuovo modello proporrà solamente i nuovi processori Intel Kaby Lake e poche altre novità rispetto al Surface Pro 4 da cui deriva.

Secondo Evan, il nuovo modello disporrà di Surface Pen e di Type Cover di colori differenti. Un aggiornamento, dunque, non particolarmente corposo, ma del resto la stessa Microsoft ha affermato che l’attuale prodotto potrà essere utilizzato con soddisfazione dagli utenti per molti anni.

Nell’evento del 23 maggio è molto difficile che la casa di Redmond annunci, invece, un nuovo Surface Book. Tra pochi giorni, comunque, se ne saprà molto di più.