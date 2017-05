Telegram 4.0: video messaggi e pagamenti per i bot

Luca Colantuoni,

La software house russa ha annunciato la disponibilità di Telegram 4.0 per Android e iOS. Questa major release incluse tre importanti novità: video messaggi, pagamenti per i bot e la piattaforma Instant View, per la quale verrà anche lanciato un contest da 200.000 dollari per la creazione dei template da applicare a siti web e blog. La nuova versione dell’app di messaggistica può essere scaricata dagli store Google e Apple.

Telegram consente già di inviare messaggi vocali e ora la funzionalità è stata estesa ai video. Per inviare un video messaggio è sufficiente un tocco sull’icona del microfono (in basso a destra) e poi un tap&hold sull’icona della videocamera. La registrazione può essere effettuata mantenendo premuto il pulsante oppure bloccando la modalità camera con uno swipe verso l’alto. È possibile rivedere i video messaggi prima dell’invio. Il video messaggio verrà scaricato e riprodotto automaticamente (se il destinatario non ha disattivato l’opzione nelle impostazioni). Durante la visione è possibile passare ad un’altra chat, dato che il video verrà mostrato in un angolo in formato popup.

La software house ha lanciato inoltre una piattaforma di hosting video, denominata Telescope, che permette di inviare video messaggi (durata massima 1 minuto) tramite i canali pubblici, visibili quindi a tutti, anche a quelli senza account Telegram. Ogni canale pubblico avrà una URL del tipo “ telesco.pe/nome_canale “. I video messaggi possono essere condivisi su Facebook e Twitter.

Telegram 4.0 introduce una nuova tipologia di bot che possono essere utilizzati per l’acquisto di beni e servizi. Alcuni bot possono infatti accettare pagamenti dagli utenti che effettueranno l’ordine, inserendo i dati della carta di credito e l’indirizzo di consegna. Telegram svolge solo il ruolo di intermediario tra l’utente e il fornitore del servizio di pagamento scelto dallo sviluppatore del bot, quindi non riceverà nessuna commissione e non conserverà nessun dato sensibile.

Instant View (Apertura Rapida in italiano) è invece la tecnologia, annunciata a novembre 2016, che consente di visualizzare sullo smartphone versioni ottimizzate dei siti web, eliminando gli elementi inutili. Con la nuova Instant View Platform è possibile creare template personalizzati, usando uno specifico editor. Telegram ha lanciato anche un contest per consentire a tutti di creare template e guadagnare tra 50 e 10.000 dollari. Nella versione 4.0 sono state aggiunte alcune opzioni, tra cui la scelta di tipo e dimensione dei caratteri, il tema Notte automatico e le modalità scura, grigia e seppia.