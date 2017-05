Unieuro, il secondo acquisto lo paghi la metà

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia oggi 19 maggio il suo nuovo volantino delle offerte che rimarrà valido sino al prossimo primo giugno. All’interno del nuovo volantino spicca una promozione molto interessante che la catena di elettronica ha deciso di offrire ai suoi clienti. Tutti coloro che acquisteranno due prodotti a volantino, pagheranno solamente la metà del prezzo di quello meno caro. Il primo oggetto acquistato, tuttavia, dovrà costare almeno 499 euro. Trattasi, dunque, di un’offerta particolarmente invitante soprattutto quando si devono fare importanti acquisti sul fronte economico.

Oltre alla promozione, Unieuro propone moltissimi prodotti appartenenti ad un po’ tutte le categorie merceologiche come smartphone, tablet, computer, console, televisori, gadget e tanto altro ancora. Tra gli smartphone, per esempio, Unieuro propone i Galaxy S8 a 829 euro e i Galaxy S8+ a 929 euro. Sempre in questa categoria si menzionano LG G6 a 749,90 euro, Honor 6X a 249,90 euro, Huawei P10 a 679 euro e Huawei P10 Plus a 829 euro. Tra i tablet, invece, si evidenzia l’iPad 2017 4G Wifi a 509 euro. Non mancano anche tante proposte per tutti coloro che cercano un nuovo computer con Windows 10 di grandi marchi come HP, Lenovo ed Acer.

Presenti anche molti accessori per PC come stampanti, router e monitor. Per gli appassionati di gaming, Unieuro propone la console PS4 Slim 500GB con doppio controller e gioco al prezzo di 279,99 euro. Presente anche una ricca selezione di televisori per chi stesse cercando un nuovo modello per poter godere della vera alta definizione. Per esempio, l’LG TV LED Smart Ultra HD 4K 55UJ750V è proposto al prezzo di 999 euro.

Infine si menzionano tanti gadget come gli hoverbord che vanno oggi molto di moda soprattutto tra i più giovani.