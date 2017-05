Windows 10 S, upgrade gratis per i disabili

Filippo Vendrame,

All’inizio del mese, Microsoft ha velato Windows 10 S, una particolare declinazione di Windows 10 pensata per il mondo educational e che equipaggerà molti dispositivi come il Surface Laptop. Questa variante del sistema operativo della casa di Redmond si caratterizza per il fatto che può eseguire solamente le applicazioni del Windows Store. Questo permetterà ai dispositivi di essere più sicuri visto che le app sono tutte controllate, e più rapidi visto che dovranno andare a gestire meno processi.

In ogni caso, Microsoft offre sempre la possibilità agli utenti di poter fare l’aggiornamento a Windows 10 Pro in ogni momento pagando una licenza upgrade di 49 dollari. La casa di Redmond, nella giornata di ieri, ha annunciato che questo upgrade sarà, invece, sempre e totalmente gratuito per tutti gli utenti che utilizzano all’interno del sistema preparativo tecnologie assistive. Microsoft, dunque, vuole aiutare tutti i suoi clienti affetti da disabilità permettendo loro di poter godere dei pieni vantaggi di Windows 10 senza dover pagare alcun costo aggiuntivo.

Trattasi di un’iniziativa lodevole da parte della casa di Redmond che vuole permettere ai suoi clienti meno fortunati di disporre di un’esperienza d’uso sempre perfetta all’interno di Windows 10. Una scelta che conferma la linea di mettere la persona al centro della nuova era di Satya Nadella.

Non è, comunque, la prima volta che Microsoft adotta una scelta simile. Sempre chi utilizza le tecnologie assistive può effettuare gratuitamente l’upgrade a Windows 10 da PC Windows 7 e Windows 8.1.