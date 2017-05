Facebook, in ritardo i contenuti video originali

Filippo Vendrame,

Il progetto di Facebook di lanciare contenuti video originali all’interno della piattaforma sembra richiedere più tempo del previsto. I piani originali di rilasciare entro l’estate una serie di spettacoli prodotti in proprio potrebbero non essere rispettati. Facebook da mesi, infatti, sta discutendo con moltissimi editori per creare questi contenuti originali. Inizialmente il lancio doveva avvenire per aprile ma poi la timeline fu spostata a giugno con l’obiettivo di presentare questi contenuti durante l’appuntamento del festival internazionale della creatività di Cannes.

Sembra, invece, che si dovrà aspettare ancora più a lungo. Secondo le fonti di ReCode, l’attesa potrebbe prolungarsi sino a luglio o addirittura ad agosto. Tuttavia, sempre secondo le fonti, un ulteriore rinvio potrebbe anche essere possibile. Facebook, ovviamente, non ha voluto commentare queste indiscrezioni. Non è chiaro cosa stia frenando il debutto dei video originali creati da Facebook anche se secondo le fonti il problema sarebbe da ricercarsi nel prodotto con il social network ancora impegnato a costruire la nuova funzionalità all’interno della sua applicazione.

Facebook, infatti, deve capire come strutturare la nuove funzionalità all’interno dell’applicazione, se cioè inserirla nella scheda dei video o dotarla di vita propria.

Il social network, comunque, crede molto in questo progetto e gli sforzi di realizzare contenuti originali sono stati molto importanti. Con il settore dei video sempre più centrale all’interno della piattaforma, Facebook punta a creare contenuti che possano convincere gli utenti a scegliere la piattaforma al pari di quelle di YouTube e Netflix.

Sarà, dunque, molto interessante scoprire cosa il social network ha realizzato per i suoi iscritti.