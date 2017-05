Ford: sarà Jim Hackett il nuovo CEO?

Cristiano Ghidotti,

Avvicendamento al vertice per un colosso delle quattro ruote: voci di corridoio riportate dal New York Times vorrebbero Jim Hackett pronto ad assumere la carica di amministratore delegato Ford, andando così a sostituire Mark Fields. Al momento manca l’ufficialità, ma un annuncio è atteso entro oggi.

Il nuovo CEO dovrebbe dunque essere colui che nell’ultimo anno ha guidato la divisione Smart Mobility dell’automaker al lavoro su progetti finalizzati a integrare tecnologie e innovazione sulle vetture: dai sistemi self-driving a quelli per le connected car. Hackett, 62 anni, in passato è stato per due decenni al servizio di Steelcase, gruppo statunitense che opera nell’ambito dell’arredamento, prima di unirsi a Ford. La sua nomina potrebbe essere legata all’esigenza di invertire un trend che ha visto negli ultimi tre anni, sotto la direzione di Fields, la società perdere il 40% del valore dei suoi titoli sul mercato azionario.

La gestione di Hackett potrebbe favorire e accelerare un processo di transizione già avviato da qualche tempo, che porterà Ford a mutare da un gruppo concentrato esclusivamente sulla produzione e sulla commercializzazione dei veicoli in una realtà operante a 360 gradi nel settore della mobilità. L’iniziativa finalizzata a lanciare entro il 2021 un servizio di ride sharing basato sull’impiego di vetture autonome ne è la dimostrazione più concreta. Ne abbiamo parlato lo scorso anno con Don Butler (Executive Director, Connected Vehicle and Services Ford Motor Company), in occasione di un evento andato in scena a Berlino: ecco quanto ci ha raccontato.