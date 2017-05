HP aggiorna le serie Envy, Envy 360 e Spectre x2

Luca Colantuoni,

HP ha scelto il Festival di Cannes per annunciare un aggiornamento del suo catalogo che comprende ibridi 2-in-1, convertibili e notebook tradizionali di fascia alta indirizzati principalmente a designer e creativi digitali che lavorano nel settore cinematografico. Il produttore statunitense ha svelato i nuovi modelli delle serie Spectre x2, Envy x360 e Envy 13/17, tutti con display ad altissima risoluzione e con sistema operativo Windows 10.

HP Spectre x2

Il prodotto più interessante è lo Spectre x2, un ibrido 2-in-1 dotato di cavalletto in acciaio inossidabile e tastiera staccabile. Il dispositivo possiede un telaio in alluminio e uno schermo touch da 12,3 pollici con risoluzione di 3000×2000 pixel. La dotazione hardware comprende un processore Intel Core i7-7560U (Kaby Lake) a 2,4 GHz, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR3 e un SSD PCIe NVMe in formato M.2 da 360 GB. Sono inoltre presenti fotocamere da 13 e 5 megapixel, fotocamera ad infrarossi compatibile con Windows Hello, slot microSD, due porte USB 3.1 Type-C, uscita DisplayPort 1.2 e altoparlanti stereo Bang & Olufsen.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.1ac e Bluetooth 4.2. La batteria da 41,58 Wh offre un’autonomia massima di 8 ore e può essere ricaricata fino al 50% in 30 minuti. La stilo Active Pen in dotazione è sensibile alla pressione e supporta la funzionalità Windows Ink. Il sistema operativo è Windows 10 Home. Il prezzo base dello Spectre x2 è 999,99 dollari.

HP Envy x360

Il nuovo Envy x360 è invece un convertibile che può essere utilizzato in vari modi (laptop, tablet, stand e tent), ruotando lo schermo fino a 360 gradi. HP offre diverse configurazioni con schermo full HD o Ultra HD da 15,6 pollici, processori Intel Core i5/i7 o AMD A9/A12/FX, fino a 16 GB di RAM DDR4 e hard disk SATA da 1 TB. Tutte le versioni integrano webcam full HD, slot microSD, altoparlanti stereo Bang & Olufsen, porta USB 3.1 Type-C, due porte 3.1 Type-A e uscita DisplayPort 1.2.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2. In questo caso, la Active Pen deve essere acquistata a parte. Il sistema operativo è Windows 10 Home. Il prezzo base è 899,99 dollari.

HP Envy 13/17

Infine, HP ha presentato gli Envy da 13,3 e 17,3 pollici (full HD o Ultra HD). Il modello più piccolo integra un processore Intel Core i5-7200U, 8 GB di RAM LPDDR3 e SSD PCIe NVMe M.2 da 128 GB. Il top di gamma integra invece un processore Intel Core i7-7500U, 16 GB di RAM DDR4 e, stranamente, un hard disk SATA da 1 TB. È presente anche una scheda video discreta NVIDIA GeForce 940MX. La connettività wireless è identica (WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2), mentre Envy 17 ha inoltre un chip Gigabit Ethernet e un masterizzatore DVD (opzionale).

Leggere differenze anche per quanto riguarda le porte I/O: due USB 3.1 Type-C e due USB 3.1 Type-A per il notebook da 13,3 pollici; una USB 3.1 Type-C, tre USB 3.1 Type-A e uscita HDMI per la versione da 17,3 pollici. Entrambi hanno una tastiera full size retroilluminata ed eseguono Windows 10. I prezzi base sono 1.049,99 e 999,99 dollari.