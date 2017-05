Lenovo: batteria da 3.000 mAh nel Moto Z2 Play

Luca Colantuoni,

Da circa un mese circolano indiscrezioni sul Moto Z2 Play, uno dei tre smartphone della serie (gli altri sono Moto Z2 e Moto Z2 Force) che Motorola annuncerà probabilmente entro il mese di giugno. Lenovo, proprietaria dell’azienda statunitense, ha comunicato ufficialmente che il Moto Z2 Play avrà una batteria da 3.000 mAh.

Il Moto Z Play ha una batteria da 3.510 mAh, grazie alla quale lo smartphone ha ricevuto ottime recensioni sull’autonomia. Il tweet del produttore cinese ha confermato dunque la minore capacità che, secondo le prime stime, dovrebbe comportare una diminuzione della durata da 50 a 30 ore circa. Il nuovo modello ha uno spessore leggermente inferiore a quello del Moto Z Play, per cui la capacità della batteria è stata ridotta. Il dato sull’autonomia potrebbe però essere migliore, in quanto Motorola ha scelto componenti più aggiornati ed efficienti.

@AnbhuleAnant Hi Anant. Moto Z2 Play has Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery. Auxen_Lenovo — Lenovo (@lenovo) May 20, 2017

In base alle informazioni più recenti, il Moto Z2 Play avrà uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 626, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. Per la fotocamera posteriore si prevede un sensore da 12 megapixel, obiettivo con apertura f/1.7 e autofocus Dual Pixel, mentre quella frontale dovrebbe avere una risoluzione di 5 megapixel. Non mancheranno il lettore di impronte digitali e, ovviamente, la compatibilità con i Moto Mods (presenti e futuri).

Non si prevedono invece sostanziali modifiche estetiche rispetto al modello di prima generazione. Il sistema operativo sarà Android 7.1.1 Nougat, in versione quasi stock.