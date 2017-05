Nokia 9, nuovi dettagli sullo smartphone

Luca Colantuoni,

HMD Global annuncerà altri smartphone nei prossimi mesi, tra cui l’atteso Nokia 9, il modello top di gamma che entrerà in competizione con Samsung Galaxy S8, Apple iPhone 7 e LG G6. Nelle ultime settimane sono trapelate alcune informazioni sul dispositivo e ora sono apparse online le prime immagini di un prototipo che svelano interessanti dettagli.

Il prototipo è protetto da una custodia di colore blu che impedisce di mostrare il design dello smartphone (che potrebbe anche essere differente dalla versione finale). Alcune parti sono però visibili dall’esterno, una della quali è la doppia fotocamera posteriore. HMD Global ha scelto due sensori da 13 megapixel (monocromatico e RGB) che possono essere utilizzati separatamente o insieme per ottenere foto più nitide. Non mancano ovviamente il supporto per la tecnologia HDR e alcune particolari funzionalità, come la possibilità di combinare le immagini scattate con le fotocamere posteriore e frontale.

Lungo il lato destro sono stati posizionati i pulsanti per accensione e volume, mentre sul lato inferiore c’è la porta USB Type-C. Lungo il lato superiore è invece presente il jack audio da 3,5 millimetri. Un benchmark installato sul Nokia 9 svela alcune specifiche: schermo da 5,27 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e funzionalità Always-On Display, processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. Non è da escludere però una variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il sistema operativo installato sul prototipo è Android 7.1.1 Nougat, senza evidenti modifiche all’interfaccia. Gli utenti potranno quindi usufruire di un’esperienza stock e di aggiornamenti più rapidi.