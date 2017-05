Surface Pro, le Type Cover saranno in Alcantara

Filippo Vendrame,

Nell’evento Microsoft che si terrà domani 23 maggio a Shangai, la casa di Redmond dovrebbe presentare ufficialmente il nuovo Surface Pro, l’evoluzione dell’attuale Surface Pro 4. Come già emerso nelle prime foto rubate di questo nuovo ibrido Windows 10, non si tratta di un vero e proprio nuovo modello ma piuttosto di un restyling con nuovi processori e poco di più. A quello che si sa già, Panos Panay, Corporate VP of Device di Microsoft, ha aggiunto un nuovo indizio condividendo su Twitter un’immagine che ritrae le nuove Type Cover del Surface Pro.

Quello che si nota dalla foto, è che la nuove Type Cover saranno tutte realizzata in pregiata Alcantara, come la tastiera del nuovo Surface Laptop. In realtà non è la prima volta che l’Alcantara sbarca sui Surface perchè già oggi esiste un modello così strutturato per il Surface Pro 4. Ma con il prossimo Surface Pro sembra che questo materiale diventerà quello di default per tutte le nuove Type Cover. Sempre dalla foto sembra che i colori della nuova Type Cover in Alcantara saranno rosso, azzurro, grigio e panna. Se ne saprà molto di più domani verso l’ora di pranzo quando Microsoft presenterà il nuovo ibrido Windows 10.

Del Surface Pro si sa che dovrebbe essere sostanzialmente identico al vecchio modello e presentare solamente un miglioramento hardware come l’utilizzo dei nuovi processori Intel kaby Lake di settima generazione.

Accessori e porte dovrebbero essere gli stessi del Surface Pro 4. Ancora incerti i tempi del debutto ufficiale sui mercati dove l’attuale linea di ibridi Surface è presente.