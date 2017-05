Tesla, torna il Supercharger gratis

Filippo Vendrame,

Quando Tesla annunciò la fine delle ricariche gratuite attraverso i Supercharger per i nuovi clienti, non tutti furono contenuti anche se la scelta appariva abbastanza scontata visto l’aumento dei modelli di auto in circolazione, visto i costi della rete a ricarica rapida e soprattutto visto che molti possessori delle Tesla, soprattutto quelli americani, approfittavano un po’ troppo dei Supercharger. Tesla, comunque, promise che tutti i nuovi modelli avrebbe avuto comunque 400 Kwh in omaggio ma poi i possessori avrebbero dovuto mettere mano al portafogli e pagare le ricarica successive anche se ad un prezzo davvero molto concorrenziale.

La società di Elon Musk, però, ha deciso di cambiare leggermente questa sua politica facendo un importante regalo ai clienti che avevano acquistato la loro autovettura nel periodo in cui i Supercharger erano diventati a pagamento. Dunque, tutti i possessori di una Model S o Model X che avevano prenotato e ricevuto la loro auto entro il 19 maggio scorso e che quindi teoricamente dovevano pagare le ricariche, avranno accesso illimitato ai Supercharger. Inoltre, di questo privilegio si potrà disporne a vita anche in caso di cambio dell’auto.

Infatti, la possibilità di ricaricare gratuitamente rimarrà collegata a vita sia al cliente anche per i suoi successivi cambio auto, sia all’autovettura stessa, anche in caso di cambio di proprietario. Trattasi di un regalo davvero generoso che premia tutti gli ultimi clienti della casa americana.

Ma le novità non finiscono qui perché Tesla ha creato un nuovo ed interessante programma Referral che permette di attribuire a 5 nuovi acquirenti Tesla l’accesso libero ed illimitato ai Supercharger per loro e per la loro nuova autovettura. Chi porterà un amico in Tesla, dunque, potrà offrirgli l’accesso libero alla rete di ricarica ultra rapida della società. Oltre all’accesso libero alla rete di ricarica, i nuovi clienti invitati riceveranno anche un bonus di 1000 dollari/euro da utilizzare per l’acquisto dell’autovettura.

Chi porterà i nuovi clienti potrà ricevere in segno di ringraziamento alcuni premi esclusivi.