Amazon Echo Look, ecco le app per Android e iOS

Luca Colantuoni,

Amazon ha rilasciato le app per Android e iOS che permettono di visualizzare le immagini scattate con Echo Look, la fotocamera annunciata dall’azienda a fine aprile. Il dispositivo, al momento in venduta negli Stati Uniti e solo per gli abbonati Prime, viene definito uno “style assistant“, in quanto l’utente può controllare il proprio outfit, sfruttando eventualmente gli algoritmi di machine learning e i consigli degli esperti di moda.

Echo Look integra un processore Intel Atom x5-Z8350, una fotocamera tradizionale da 5 megapixel e una fotocamera Intel RealSense SR300 per il rilevamento della profondità. Quest’ultimo informazione viene utilizzata per sfocare lo sfondo e mettere in risalto il soggetto in primo piano. Sono inoltre presenti sono quattro LED, altoparlante, microfono e pulsante di spegnimento per fotocamera e microfono. Come per gli altri modelli della serie, anche Echo Look consente di interagire con Alexa per avere informazioni o controllare la riproduzione musicale.

In questo caso, l’assistente personale viene sfruttato soprattutto per scattare selfie o registrare video a 360 gradi. Le stesse operazioni possono essere eseguite tramite le app Echo Look installate su smartphone (connessi alla fotocamera tramite WiFi). È possibile creare un proprio lookbook oppure condividere le foto sui social network. La funzionalità Style Check utilizza algoritmi di machine learning e i consigli degli esperti di moda per aiutare l’utente nella scelta degli abbinamenti migliori tra abiti e accessori.

Le foto e i video sono automaticamente salvati sul cloud Amazon (i primi tre anni di abbonamento sono gratuiti). Il prezzo di Echo Look è 199,99 dollari. Non è noto se e quando arriverà anche in Italia.