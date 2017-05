Apple: nuova campagna per gli switcher Android

Marco Grigis,

Il numero degli switcher da Android a iOS sembra essere in aumento, così come da alcune ricerche indipendenti, e Apple ne approfitta per rinnovare la propria campagna promozionale. La società di Cupertino, infatti, ha rinnovato la pagina ufficiale dedicata a questi utenti, con simpatici interventi video e una serie di ragioni che potrebbero convincere i consumatori a compiere il grande salto. Una sorta di guida, con tanto di FAQ, per illustrare al meglio le peculiarità tipiche di iPhone e dell’ecosistema targato mela morsicata.

Da tempo Apple offre una documentazione utile agli switcher dall’universo Android, eppure le informazioni riportate si sono sempre caratterizzate per una natura tecnica e pratica. Oggi, invece, la società di Cupertino ha deciso di sposare una campagna in piena regola, puntando non solo sulle qualità tecniche, ma anche sull’aspetto emozionale di iPhone e iOS.

La pagina in questione, colorata e in perfetto stile minimalista, offre alcune informazioni già note come l’impiego dell’applicazione “Passa a iOS”, nonché altra documentazione utile. Tuttavia, l’intervento si concentra su alcune delle peculiarità tipiche dell’ecosistema di Cupertino, nonché su alcuni dei classici dubbi che potrebbero coinvolgere gli utenti del robottino verde. Ad esempio, la società fornisce informazioni sulla facilità d’utilizzo e sulla qualità della fotocamera, quindi spiega perché i propri dispositivi siano tra i più veloci sul mercato, grazie alla perfetta integrazione tra hardware e software e all’impiego di chipset appositamente progettati in-house. L’accento è poi posto sull’immediatezza d’uso, una caratteristica che da sempre contraddistingue iOS, nonché sulla sicurezza dei dati e sulla protezione della privacy, un ambito su cui Cupertino sta fortemente investendo da molti anni. Spazio infine anche alla praticità di iMessage, ma anche e soprattutto all’ottimo servizio di assistenza targato mela morsicata.

Contestualmente all’avvio della campagna, Apple ha lanciato su YouTube cinque simpatici video, dalla breve durata, sempre nell’ottica di convincere gli utenti più incerti. Così come già accennato, negli ultimi tempi la società ha assistito a un aumento degli switcher in tutto il mondo, un dato non solo confermato da studi indipendenti, ma anche suggerito dallo stesso Tim Cook. A margine dei risultati fiscali del Q2 2017, infatti, il CEO ha confermato come il trimestre in questione abbia raggiunto il numero più alto di sempre di nuovi utenti provenienti da Android.