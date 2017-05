iPad Pro 10.5 pollici: online i primi render

Marco Grigis,

Il nuovo iPad Pro da 10.5 pollici sembra essere ormai in dirittura d’arrivo: il tablet, infatti, potrebbe essere lanciato nel corso della WWDC 2017. E, dopo l’apparizione online delle custodie nella giornata di ieri, è oggi il turno dei primi render. Sembrano essere confermate gran parte delle indiscrezioni della vigilia, fatta eccezione per lo schermo borderless: il display vedrà comunque una cornice, molto più ridotta rispetto alle precedenti edizioni.

Le immagini sono state condivise da Benjamin Geskin e mostrano quello che, sulla base proprio delle custodie già note, potrebbe essere il nuovo iPad Pro da 10.5 pollici. Lo stile estetico sembra ricalcare abbastanza fedelmente quello dei predecessori, con uno spessore molto ridotto e lo Smart Connector laterale, ma la cornice risulterà maggiormente ridotta. Ai lati, infatti, potrebbe occupare solo 7 millimetri di spazio, una strategia che permetterà ad Apple di ospitare un display più generoso in un form factor sostanzialmente sovrapponibile a quello di iPad Pro da 9.7 pollici.

Dettaglio interessante, qualora questi CAD risultassero affidabili, è quello relativo alla presenza di ben tre microfoni, sia per una registrazione a 360 gradi dei suoni, nonché per una perfetta riduzione dei rumori ambientali. Vengono quindi confermati quattro speaker, così come per i restanti modelli della linea Pro, la classica porta Lightning, un vano SIM per i modelli LTE e, non ultimo, il supporto frontale a Touch ID. Non emergono dettagli, invece, sulle componenti interne: non è dato sapere quale chipset Apple deciderà di utilizzare, se l’A9X oppure l’A10 fusion, mentre abbastanza improbabile è l’introduzione di un display OLED.

Il nuovo iPad Pro da 10.5 pollici potrebbe essere presentato nel corso della WWDC 2017, così come già anticipato, quest’anno nella singolare location di San Jose. Oltre a questo device, e agli aggiornamenti sui sistemi operativi targati mela morsicata, potrebbero esservi anche novità per le linee MacBook e MacBook Pro, nonché il lancio dei misteriosi Siri Speaker.