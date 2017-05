iPhone 9 con display da 6.46 pollici?

Marco Grigis,

Mancano ancora diversi mesi alla presentazione di iPhone 8, lo smartphone che Apple pare stia preparando per il decennale della linea, eppure già emergono le prime indiscrezioni sul suo successore. The Bell, infatti, questa mattina ha svelato i primi dettagli su iPhone 9, il dispositivo che potrebbe vedere la luce nel settembre del 2018, introducendo una nuova diagonale a schermo: quella da 6.46 pollici. Al momento, ovviamente, i tempi risultano fin troppo precoci per qualsiasi conferma dalle parti di Cupertino.

Secondo quanto reso noto, Apple potrebbe decidere di abbandonare le classiche configurazioni da 4.7 e 5.5 pollici, per inseguire maggiormente l’universo dei phablet. Gli iPhone 9, di conseguenza, potrebbero vedere dimensioni a schermo tra 5.28 e 6.46 pollici, con display rigorosamente OLED, questi ultimi già attesi per l’ormai imminente iPhone 8.

Sembra che una simile previsione provenga anche in relazione ai possibili piani di Samsung, uno dei fornitori di Apple proprio per i pannelli OLED: le due dimensioni da 5.28 e 6.46 pollici, infatti, potrebbero essere le più richieste il prossimo anno, con una produzione in via di raddoppio per un totale di 180 milioni di unità. The Bell riferisce come le due società abbiano già stretto un accordo, con l’impegno di non rivelarlo al pubblico, dove si sarebbe proprio parlato delle nuove dimensioni per i device.

La testata non ha reso note altre indiscrezioni sugli smartphone targati 2018, anche se si sospetta possano ereditare gran parte delle innovazioni che verranno introdotte quest’anno da iPhone Edition, compresa la tanto vociferata ricarica senza fili. Ancora misterioso, invece, è il ruolo di Touch ID e del suo possibile incorporamento nel vetro frontale.

Così come già anticipato, il rumor appare del tutto prematuro e, per questa ragione, dovrà essere necessariamente preso con le pinze. Sembrano essere confermate, invece, le misure di iPhone 8: lo schermo sarà OLED e da 5.8 pollici, in una scocca dal form factor solo lievemente più grande rispetto all’attuale iPhone 7 da 4.7 pollici.