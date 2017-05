iPhone SE batte tutti sulla customer satisfaction

Marco Grigis,

Cupertino raggiunge nuovamente il podio sul fronte della customer satisfaction, questa volta con un modello decisamente a sorpresa. Il gruppo californiano, infatti, viene premiato per iPhone SE, lo smartphone di piccole dimensioni lanciato lo scorso anno per i nostalgici dei quattro pollici. Un dispositivo in grado di battere non solo tutti i competitor sul mercato, ma anche gli altri esemplari targati mela morsicata.

I dati provengono dalle rilevazioni dell’American Customer Satisfaction Index del mese di maggio e mostrano come iPhone SE, il piccolo smartphone di Cupertino, raggiunga la primissima posizione con un punteggio di 87 su 100. Le informazioni sono state raccolte tramite un campione rappresentativo di 34.194 consumatori, intervistati più volte nel corso di 12 mesi, fino all’ultima rilevazione nel mese di aprile.

iPhone SE è seguito a pari merito dal Galaxy S6 Edge+ di Samsung e da iPhone 7 Plus, entrambi con 86 punti su 100, a cui segue il S6 Edge (85), il Galaxy S7 e il Galaxy S7 Edge (84), quindi iPhone 6, iPhone 6S e iPhone 7, tutti con 83 punti. A decretare la vittoria del 4 pollici targato mela morsicata non solo il form factor, evidentemente in grado di catturare una fetta importante del mercato tutt’altro che attratto dai phablet, ma anche e soprattutto le prestazioni: il device, infatti, vede un hardware praticamente sovrapponibile a iPhone 6S.

iPhone SE è stato introdotto lo scorso anno e, oltre a elevate prestazioni, vede il recupero della scocca dei precedenti iPhone 5S, lievemente rimodernata. La scorsa primavera Apple ha deciso di aggiornare il modello con maggiori opzioni di storage, contestualmente al lancio di iPhone 7 (PRODUCT)RED. Lo smartphone, disponibile in diverse colorazioni per la scocca in alluminio anodizzato, pare abbia conquistato soprattutto i mercati asiatici: in Cina la versione rosa sembra abbia fatto incetta di consensi, mentre di recente il gruppo californiano ne ha avviato la produzione in nuovi impianti in India.