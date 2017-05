OnePlus 5, jack audio spostato o assente?

Luca Colantuoni,

Da diverse settimane circolano indiscrezioni e immagini del nuovo OnePlus 5 che dovrebbe essere presentato nel mese di giugno. Il produttore cinese ha recentemente confermato il nome dello smartphone e la presenza di una doppia fotocamera posteriore progettata in collaborazione con DxO. Il co-fondatore Carl Pei ha fornito un altro indizio relativo al jack audio da 3,5 millimetri.

Why did the headphone jack cross the road? https://t.co/8sSXI8zB8y — Carl Pei (@getpeid) May 19, 2017

Nel weekend un utente ha chiesto informazioni su Twitter e Carl Pei ha risposto con un messaggio abbastanza criptico. In nessuna delle foto pubblicate online si può vedere il jack audio e in una di esse viene mostrato il bordo inferiore con le griglie per gli altoparlanti e la porta USB Type-C. Si potrebbe quindi dedurre che il connettore sia stato eliminato, dato che nel OnePlus 3T è posizionato lungo il bordo inferiore. Il tweet del co-fondatore potrebbe però indicare lo spostamento sul bordo superiore, come nei primi due modelli della serie.

Il OnePlus 5 dovrebbe avere uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 835, 6 o 8 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria flash, doppia fotocamera posteriore da 16 megapixel con flash dual LED e batteria da 3.600 mAh. Quasi certamente il lettore di impronte digitali verrà nascosto sotto il pulsante Home. Per quanto riguarda il prezzo si prevede una cifra inferiore ai 500 dollari. Questi sono invece quattro dei cinque colori scelti da OnePlus: