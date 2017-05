Poliziotti robot per Dubai

Cristiano Ghidotti,

Il territorio di Dubai sarà il primo ad accogliere il concept di Hyperloop per rivoluzionare la mobilità in ambito urbano, il primo a testare il taxi drone EHang 184 e il primo a veder scendere in strada un poliziotto robot. La città punta sempre di più sull’innovazione e sulle nuove tecnologie, come dimostra questo nuovo progetto annunciato in via ufficiale dalle istituzioni locali.

L’unita robotica impiegata a partire da questa settimana si chiama REEM ed è prodotta dalla spagnola PAL-ROBOTICS. Ha un’altezza pari a 1,70 metri, pesa circa 100 Km e si muove su un carrello poggiato su ruote. La batteria inclusa garantisce un funzionamento continuo di otto ore. Il prototipo in fase di test è equipaggiato con un display touchscreen e funge più che altro da punto informativo e per la segnalazione di eventuali crimini da parte della cittadinanza, nonché per il pagamento delle sanzioni o per l’invio di documenti in formato digitale. L’interazione è gestita dall’intelligenza artificiale del supercomputer Watson di IBM per il riconoscimento dei comandi vocali.

Nulla a che vedere con gli scenari dipinti dalla cinematografia fantascientifica in stile Robocop, almeno per ora. Il progetto pilota ha come obiettivo anche quello di raccogliere i feedback da parte dell’utenza, per capire come le persone approcciano un automa in veste di pubblico ufficiale. Le future versioni saranno più complesse e versatili, tanto che le autorità mirano a rimpiazzare il 25% degli attuali poliziotti con unità robot entro il 2030. Queste le parole di Khalid Nasserl Al Razouqi, General Director del dipartimento Smart Services della Dubai Police.