Red Dead Redemption 2: uscita rinviata al 2018

Cristiano Ghidotti,

Slitta di qualche mese l’appuntamento previsto con uno dei giochi più attesi dell’anno, Red Dead Redemption 2. La software house Rockstar Games ha infatti annunciato in via ufficiale che il titolo non arriverà sugli scaffali nell’autunno 2017, come inizialmente previsto: la nuova data di uscita è fissata per la primavera 2018, sulle piattaforme PlayStation 4 e Xbox One.

Si tratta di un ritardo giustificato dalla necessità di portare a termine una mole di lavoro forse più ingente rispetto a quanto previsto in un primo momento. Si tratta infatti di un videogame progettato dalle fondamenta per sfruttare al meglio le potenzialità delle console di ultima generazione. Il perfezionismo di Rockstar Games è ben noto e il team non ha alcuna intenzione di accorciare i tempi o accelerare lo sviluppo correndo il rischio di offrire un prodotto affetto da bug o non in grado di soddisfare appieno gli standard del gruppo. Meglio attendere e offrire la massima qualità possibile.

Siamo molto dispiaciuti per qualsiasi malumore posso provocare questo ritardo, ma crediamo fermamente nel voler lanciare un gioco solo quando è pronto. Saremo inoltre molto felici di potervi offrire nuovi dettagli a proposito del titolo nel corso dell’estate.

L’ambientazione sarà quella del Far West e le dinamiche quelle tipiche del genere open world, con un’enorme mappa liberamente esplorabile da parte del giocatore. Previste anche novità per quanto riguarda il comparto multiplayer che andrà ad affiancare la campagna da affrontare in singolo, che si spera possa rivelarsi tanto longeva e avvincente come quella vista nel predecessore datato 2010. Così, nel mese di ottobre, veniva presentato Red Dead Redemption 2.