Windows 10 Mobile, novità enterprise in estate

Gli ultimi aggiornamento delle Build Insider di Windows 10 Mobile non hanno portato novità e Microsoft non ha annunciato nessun particolare percorso di sviluppo per la declinazione mobile di Windows 10. Se la versione per PC corre veloce, quella per smartphone appare quasi ferma tanto che molti pensano che sia un segno che la casa di Redmond non abbia intenzione di continuare a lungo lo sviluppo di questa piattaforma anche perché da tempo è chiaro che la società investirà sul porting di Windows 10 su piattaforma ARM piuttosto che su Windows 10 Mobile.

Qualche novità, però, potrebbe arrivare questa estate. Brandon LeBlanc, Program Manager Insider, rispondendo ad una domanda su Twitter, ha evidenziato come Microsoft stia lavorando ad una serie di novità per il mondo enterprise che arriveranno nel corso dell’estate. Ovviamente l’esponente della casa di Redmond non ha voluto specificare altri dettagli anche se è lecito attendersi che queste novità possano riguardare l’utilizzo di Continuum che più volte è stato indicato da Microsoft come una killer application della piattaforma proprio per il mondo aziendale.

Inoltre, più volte nel corso degli ultimi mesi Microsoft aveva sottolineato di stare lavorando ad una nuova versione di Continumm senza, però, specificare alcun dettaglio in merito. Inoltre, la menzione che queste novità arriveranno nel corso dell’estate fa presumere che lo sviluppo di Windows 10 Mobile proseguirà in maniera differente rispetto alla declinazione per PC.

Trattasi, comunque, di dettagli molto generici che mostrano una casa di Redmond più focalizzata sul mondo enterprise che su quello consumer su una piattaforma il cui futuro appare molto incerto.