Windows XP, nuovo update di sicurezza

Filippo Vendrame,

Microsoft, qualche giorno fa, ha rilasciato un nuovo update per Windows XP per proteggerlo dal pericoloso ransomware WannaCry, nonostante questo sistema operativo non sia più da tempo supportato. Una mossa, comunque, obbligatoria per tentare di arginare la diffusione di questa pericoloso minaccia visto che i PC Windows XP in esecuzione sono ancora molti. Adesso, la casa di Redmond ha rilasciato un ulteriore mini update sempre incentrato sulla sicurezza e sempre per Windows XP.

L’aggiornamento presenta dimensioni davvero molto modeste, solo 492 Kb, ed è identificato dalla sigla KB982316. Microsoft, nelle note di rilascio, specifica che è stato individuato un problema di protezione che potrebbe consentire ad un attaccante autenticato di compromettere il sistema ed ottenere il controllo su di esso. A seguito dell’aggiornamento il PC dovrà essere riavviato per rendere effettive le modifiche. Vista l’importanza dell’update giunto in un momento molto critico per la sicurezza, l’esortazione è quello di installarlo quanto prima attraverso il consueto canale di Windows Update. Per l’applicazione della patch è richiesta la presenza di Windows XP SP3.

Pregevole, dunque, il lavoro di Microsoft che dimostra ancora una volta di prestare molta attenzione alla sicurezza per evitare che gli utenti si possano trovare in una spiacevole situazione come quella occorsa con il ransomware WannaCry, nonostante il lavoro riguardi una piattaforma il cui supporto è cessato ufficialmente oramai da anni.