LG X venture, smartphone per attività outdoor

Luca Colantuoni,

LG ha annunciato il secondo modello della serie X per il 2017. Dopo il power2, di fine febbraio, il produttore coreano ha presentato uno smartphone rugged, progettato per gli utenti che amano le attività all’aperto. Il nuovo LG X venture possiede infatti un telaio resistente alle avverse condizioni atmosferiche e uno schermo utilizzabile anche con i guanti. Il dispositivo sarà in vendita prima negli Stati Uniti e successivamente arriverà nel resto del mondo.

Lo smartphone possiede un frame in metallo, una cover posteriore in silicone e protezioni agli angoli che evitano la rottura dello schermo in caso di cadute. LG X venture ha ricevuto le certificazioni IP68 e MIL-STD-810G, quindi può resistere ad acqua, polvere, alte/basse temperature, umidità, urti e cadute. Sulla parte frontale sono presenti tre pulsanti fisici (quello centrale nasconde il lettore di impronte), mentre sul lato sinistro c’è il Quick Button, un pulsante che consente di eseguire diverse operazioni in base al tipo di pressione (breve, lunga e doppia).

La dotazione hardware comprende un display da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 435, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Le fotocamere hanno una risoluzione di 16 e 5 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 4.100 mAh con un’autonomia di 24 ore e supporto per la ricarica rapida Quick Charge 2.0 (50% in 48 minuti). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, LTE e micro USB 2.0.

Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. L’app Outdoor Essentials visualizza i dati misurati dai sensori (GPS, bussola, accelerometro, barometro e giroscopio): altitudine, pressione atmosferica, direzione, numero di passi, distanza e calorie bruciate. È possibile inoltre conoscere le condizioni del tempo e attivare il flash. Lo smartphone sarà disponibile in due colori (black e brown) ad un prezzo non comunicato.