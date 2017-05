Facebook, nuovi strumenti interattivi per i Live

Filippo Vendrame,

Facebook sta lavorando per rendere Facebook Live più divertente ed interattivo. Il social network ha annunciato due nuove funzionalità che rendono più facile condividere le esperienze e connettersi in tempo reale con gli amici su Facebook Live. Una delle cose migliori della piattaforma di Live Streaming è quella di poter commentare i contenuti della diretta. Infatti, le persone commentano più di dieci volte di più sui video di Facebook Live che sui video classici.

Quando si tratta di trasmissioni pubbliche di un certo spessore, ad esempio un evento particolare o un botta e risposta con il proprio attore preferito, leggere i commenti degli utenti è una parte interessante dell’esperienza del servizio. Tuttavia, Facebook sa, anche, che gli iscritti vogliono interagire solo con i propri amici durante una trasmissione in diretta pubblica e proprio per questo il social network ha annunciato l’arrivo delle “Live Chat With Friends“. La nuova opzione d’uso “Live Chat With Friends” consente di invitare gli amici in una chat privata di una trasmissione durante una diretta pubblica. Gli iscritti possono invitare amici che stanno già guardando la diretta o altri amici che potrebbero essere interessati all’evento. Questa interessante funzionalità è attualmente in fase di test e dovrebbe arrivare nel corso dell’estate.

Ma le novità per Facebook Live non si esauriscono qui. L’anno scorso Facebook ha iniziato ad offrire la possibilità per le figure pubbliche di andare in diretta con un ospite. Ora disponibile per tutti i profili e le pagine su iOS, “Live With” consente di invitare un amico all’interno del video in diretta in modo da poter creare un evento Live unico, anche se non ci si trova nello stesso posto.

Condividere lo schermo con un amico può rendere più divertente ed interattiva la diretta. Per invitare un amico ad unirsi alla diretta, l’utente dovrà seleziona un ospite dalla sezione Live Viewers oppure toccare il commento dell’utente che vuole invitare. Lo spettatore può scegliere se entrare o meno nel video Live. Le dirette potranno essere visualizzate sia in modalità ritratto che in modalità panoramica.