GROHE, soluzioni smart per una casa senza perdite

L’universo dei dispositivi dedicati alla smart home diventa ogni giorno più ampio e, fra i tanti bisogni soddisfatti, quelli della sicurezza e della protezione sono fra i più richiesti dai consumatori. In quest’ottica, arrivano da GROHE due nuovi prodotti smart, pensati per risolvere alcuni dei problemi più frequenti all’interno delle abitazioni: quello dell’umidità e delle perdite d’acqua. Il tutto grazie a GROHE Sense e GROHE Sense Guard.

Secondo una ricerca condotta da GROHE, più del 50% delle famiglie europee e ben il 71% di quelle italiane hanno dovuto, nel corso degli anni, affrontare una problematica dovuta a perdite d’acqua e allagamenti. Con dei danni importanti per le loro abitazioni, sebbene la gran parte degli incidenti si sarebbe potuta evitare con un controllo più puntuale: la German Insurance Association, ad esempio, spiega come il 93% degli allagamenti può essere prevenuto.

GROHE Sense è un comodo device per la smart home, pensato per monitorare costantemente l’umidità dell’ambiente, rilevare le perdite e avvisare il proprietario dell’abitazione tramite smartphone: in caso di eventuali problematiche, di conseguenza, si potrà intervenire nel modo più tempestivo possibile. Il device deve essere posizionato sul pavimento e, tramite i propri sensori, controlla il tasso di umidità e temperatura. In caso di valori non consoni, un segnale acustico avviserà gli abitanti della casa, nonché i relativi smartphone, qualora non fossero presenti nell’appartamento. Il tutto tramite l’applicazione GROHE Ondus, semplice da usare e installare.

GROHE Sense Guard è un poco ingombrante dispositivo che, installato sulle tubazioni idriche principali della casa, può rilevare le micro-perdite, interrompendo automaticamente l’erogazione dell’acqua per evitare allagamenti non desiderati, così da provvedere alla riparazione dei guasti in tutta sicurezza e praticità. Anche in questo caso, il prodotto è compatibile con la relativa applicazione GROHE Ondus.

