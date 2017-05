Instagram, Storie con hashtag e località

Filippo Vendrame,

Instagram ha annunciato due nuove funzionalità per scoprire il mondo in torno a se all’interno del Tab “Esplora“. Trattasi degli adesivi delle località e gli adesivi degli hashtag per le Storie. Grazie a queste novità, gli iscritti al social network fotografico potranno scoprire cosa sta succedendo in giro per il mondo e trovare tutte le Storie legate ai propri interessi. Gli utenti visualizzeranno all’interno del tab Esplora tutte le Storie di altri iscritti che hanno inserito i nuovi adesivi che corrispondono alle località in cui ci si trova in quel dato momento.

In questo modo gli iscritti potranno scoprire cosa sta accadendo intorno a loro. Ovviamente non manca anche un comodo strumento di ricerca che permette di trovare le Storie legate ad altre località. Inoltre, gli utenti potranno introdurre un hashtag nelle Storie per consentire agli iscritti di trovare quelle più attinenti ai loro gusti. Quando si cerca uno specifico hashtag compariranno in alto tutte le Storie che lo contengono. Le Storie a cui è stato aggiunto il nuovo adesivo delle località o un hashtag potranno essere incluse a loro volta all’interno di Storie più grandi in cui è stato utilizzato il medesimo hashtag o adesivo di località.

Se si desidera utilizzare un adesivo di posizione o hashtag, ma non si desidera che la Storia venga visualizzata all’interno del Tab Esplora, gli utenti dovranno toccare il pulsante a forma di X nell’elenco delle Storie.

Gli adesivi delle località che rendono Instagram ancora migliore e maggiormente interattivo arriveranno all’interno della release 10.22 dell’applicazione per iOS ed Android. Gli hashtag per le Storie arriveranno nel corso delle prossime settimane.