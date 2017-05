iPhone 8: online il primo video

Marco Grigis,

Sono giorni particolarmente intensi, quelli in corso per le anticipazioni sul nuovo iPhone 8, lo smartphone che Cupertino starebbe presentando per il decennale della linea. Dopo i mockup degli scorsi giorni, appare oggi online il primo video del dispositivo. Non un esemplare funzionante, tuttavia, bensì un prototipo mostrato a unico scopo estetico. Naturalmente, il device sembra confermare gran parte dei rumor apparsi negli ultimi tempi.

Il filmato, dalla lunghezza di pochi secondi, è stato caricato su Twitter dall’utente Benjamin Geskin. Il video mostra un iPhone 8 di colore nero, dalla scocca evidentemente in vetro considerati i riflessi della luce sulla sua superficie, dalle dimensioni praticamente sovrapponibili a un classico iPhone 7.

Il dispositivo, seppur non funzionante, mostra sul retro la doppia fotocamera verticale, con i due obiettivi separati dal flash, nonché la totale assenza di un Touch ID posteriore. Considerato come il lettore d’impronte digitali non sia presente nemmeno sul pannello frontale del device, è possibile che Apple possa provvedere alla sua completa integrazione nel display. Ancora, i lati dello smartphone risultano metallici e, stando alle indiscrezioni della prima ora, potrebbero essere stati ricavati dall’acciaio inossidabile. Il display, da 5.8 pollici, sembra sia edge-to-edge, anche se privo di lati arrotondati, così come invece avviene per l’ultimo Galaxy S8 di Samsung.

Proprio in merito al vetro frontale, sembra che Apple abbia scelto di rinnovare la rifinitura 2.5D già vista in iPhone 7, ovvero con un profilo lievemente arrotondato sui bordi. Sui lati del device, invece, i classici tasti d’accensione e per il controllo del volume.

iPhone 8 potrebbe fare la sua apparizione a settembre, in concomitanza con il lancio dei classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus. L’effettiva disponibilità sul mercato, tuttavia, potrebbe essere posticipata nel mese di novembre, giusto in tempo per gli acquisti natalizi. Così come da indiscrezioni pubblicate la scorsa settimana, il prezzo di partenza per il device potrebbe essere di 999 dollari.