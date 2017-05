Microsoft svela i Games with Gold di giugno 2017

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato i Games with Gold del mese di giugno 2017. Trattasi del ben noto programma collegato all’abbonamento Xbox Live Gold che gli utenti Xbox One e Xbox 360 possono sottoscrivere. Infatti, tutti coloro che si abboneranno a Xbox Live Gold potranno scaricare, ogni mese, due titoli gratuiti sempre nuovi da giocare liberamente e senza pagare alcun extra. Per il mese di giugno 2017, la casa di Redmond offrirà ai possessori di una console Xbox One dal primo di giugno il platform-parkour indie SpeedRunners.

Dal 16 del mese, invece, sarà disponibile il ben noto ed apprezzato titolo open world di Ubisoft Watch Dogs. Inoltre, per giugno Microsoft fa un ulteriore regalo e per tutto il mese sarà disponibile gratuitamente il nuovo DLC di Phantom Dust. Su Xbox 360, invece, dal primo di giugno la casa di Redmond offrirà il ben noto ed apprezzato action game di Ubisoft Assassin’s Creed III. Dal 16 del mese, invece, sarà disponibile il gioco Dragon Age: Origins, un RPG di BioWare. Tutti i giochi offerti per Xbox 360 saranno scaricabili anche su Xbox One grazie alla funzione di retrocompatibilità.

Trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità per tutti i videogiocatori di fare propri alcuni titoli davvero molto interessanti senza dover mettere ulteriormente mano al portafogli.

La promozione Games With Gold è accessibile direttamente dalle console da tutti gli iscritti a Xbox Live Gold. Il download può essere avviato direttamente dalla sezione dedicata della dashboard. Si ricorda, infine, che la promozione è un’esclusiva Microsoft e non coinvolge i punti vendita o gli altri eShop della rete.