PayPal allarga il Programma Protezione Vendite

Filippo Vendrame,

Importanti novità per tutti coloro che utilizzano PayPal in Italia per pagare i loro acquisti. PayPal, infatti, ha annunciato un ampliamento del Programma Protezione Vendite in Italia. In precedenza, il Programma Protezione Vendite in Italia si applicava solamente ai beni materiali. Da oggi, invece, la protezione copre anche servizi come, per esempio, corsi di formazione, foto digitali, biglietti di concerti, eventi sportivi, voli, prenotazioni di alberghi e tanto altro.

Il programma si propone di aiutare i venditori in caso di pagamenti non autorizzati, ad esempio, provenienti da un conto violato ad insaputa del titolare, oppure nel caso in cui l’acquirente affermi di non aver ricevuto l’articolo acquistato. In entrambi casi il Programma Protezione Vendite PayPal può coprire i venditori per l’intero importo del pagamento, sulle vendite che soddisfano i requisiti per beneficiare della protezione, come specificato nelle Condizioni d’Uso PayPal. Il programma permette, dunque, di aiutare i merchant italiani nella vendita di prodotti e servizi ai loro clienti rendendo la loro esperienza ancora più completa, non solo in Italia ma in tutti gli oltre 200 mercati nei quali PayPal è presente.

In base ai dati diffusi dall’osservatorio NetComm, il volume di vendite internazionali dei negozi online italiani nel 2016 ha raggiunto i 3,4 milioni di euro. Uno dei servizi più venduti è rappresentato dai viaggi che vale il 42% della esportazioni online e si conferma il primo comparto dell’ecommerce italiano. PayPal è certa che l’estensione del Programma Protezione Vendite sarà in grado di contribuire ala crescita del business online dei merchant italiani.

Federico Zambelli Hosmer, General Manager PayPal Italia, commenta così, la notizia dell’ampliamento del Programma Protezione Vendite in Italia: