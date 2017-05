PES 2017 Mobile in download per Android e iOS

Cristiano Ghidotti,

Pochi giorni fa l’annuncio ufficiale di Pro Evolution Soccer 2018, nuova simulazione calcistica di casa Konami che arriverà su PC e console il prossimo 14 settembre, andando così a sfidare come accade ormai da tradizione ogni anno la serie FIFA di EA Sports. Oggi, un po’ a sorpresa, la software house nipponica pubblica PES 2017 Mobile, la versione per smartphone e tablet del titolo uscito nella scorsa stagione.

PES 2017 Mobile: download

Il download del videogame è del tutto gratuito per dispositivi Android e iOS, direttamente dalle piattaforme Google Play e App Store. Si consiglia di avviare l’installazione solo quando si è connessi a un network WiFi, poiché è richiesto il trasferimento di dati per circa 1,5 GB (in mobilità si consumerebbe buona parte del traffico dati). Tra le caratteristiche da segnalare figurano le licenze ufficiali per club importanti come il Barcellona e Borussia Dortmund, nonché per la competizione europea UEFA Champions League oltre a sfide da affrontare in singolo oppure in multiplayer (in locale via Bluetooth e online), modalità in cui sguinzagliare agenti e osservatori alla ricerca dei talenti migliori e un comparto grafico realizzato interamente in 3D, con una buona qualità di texture e modelli poligonali. Questo il trailer di lancio.

Anche il sistema di controllo è stato ottimizzato da Konami in modo da adattarsi al meglio all’interazione con i display touchscreen di smartphone e tablet. Va segnalato infine che, pur essendo gratuita come detto in apertura, l’edizione mobile di PES 2017 consente a chi lo desidera di mettere mano al portafogli (tramite l’ormai consolidata formula degli acquisti in-app) per acquistare la moneta virtuale myClub da spendere durante il gioco. Di seguito una serie di immagini che mostrano alcune fasi di gameplay.