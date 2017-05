Polar A370, monitoraggio continuo dei battiti

Luca Colantuoni,

Il produttore finlandese, leader mondiale nel campo degli indossabili per il fitness, ha annunciato un nuovo dispositivo con misurazione continua del battito cardiaco, quindi non solo durante l’attività fisica. Il Polar A370 è dotato di schermo touch e cinturino intercambiabile. Il fitness tracker può essere già ordinato sul sito ufficiale e verrà spedito nel mese di giugno.

Il Polar A370 possiede un display TFT capacitivo a colori con ampio angolo di visuale e risoluzione di 80×160 pixel (dimensioni 13×27 millimetri). Il cinturino in silicone ha una larghezza di 23,5 millimetri e viene fornito in tre misure (small, medium e large). All’interno del dispositivo sono presenti l’accelerometro, il modulo Bluetooth e una batteria da 110 mAh che garantisce un’autonomia fino a 4 giorni. Oltre a distanza, velocità, numero di passi e calorie bruciate, il Polar A370 può misurare i battiti cardiaci ad intervalli di 5 minuti. Quando viene rilevata un’attività fisica più intensa, il sensore ottico incrementa la frequenza di campionamento, migliorando la precisione della misura.

Combinando i dati raccolti dal cardiofrequenzimetro e dall’accelerometro, l’algoritmo Polar Sleep Plus permette di effettuare l’analisi del sonno, monitorando durata, quantità e qualità. Le informazioni vengono memorizzate nell’app Polar Flow, in modo da offrire consigli su come eliminare eventuali cattive abitudini. Non manca ovviamente la possibilità di ricevere notifiche per messaggi, chiamate e appuntamenti in calendario.

Il Polar A370 può inoltre sfruttare il GPS dello smartphone per misurare distanza percorsa e velocità all’aperto. Il fitness tracker ha un prezzo di 199,90 euro. I cinturini intercambiabili costano invece 24,90 euro.