Windows 10 Creators Update corre sui PC Windows 10

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato Windows 10 Creators Update da poco più di un mese ma ha già raggiunto circa il 18% di tutti i PC Windows 10. Un dato estremamente positivo soprattutto considerando il fatto che il rollout dell’aggiornamento sta avvenendo a scaglioni. La casa di Redmond, infatti, per evitare sovraccarichi dei server e per voler evitare ulteriori problematiche tecniche, è solita rilasciare i major update ad ondate. Windows 10 Creators Update, dunque, non è ancora su tutti i PC ma stando ai numeri di AdDuplex Microsoft è a buon punto.

Curiosamente, il 0,5% dei PC dispone già di Windows 10 Fall Creators Update che per tutti gli utenti Windows 10 arriverà solamente il prossimo settembre. Windows 10 continua inarrestabile la sua corsa con le ultime novità che stanno progressivamente arrivando nelle mani di un sempre più alto numero di utenti. Per quanto riguarda gli smartphone, lo stato di diffusione di Windows 10 Creators Update è nettamente maggiore, 56%. Il dato di Windows 10 Mobile, va, però, preso con le pinze. I terminali mobile Windows 10 sono sempre meno e quelli rimasti sono per lo più nelle mani di appassionati che tendono ad aggiornare con maggiore facilità.

Sul fronte PC, AdDuplex non evidenzia particolari novità con HP, Dell e Lenovo che dominano il mercato grazie ad un sapiente mix di prodotti di fascia alta e di fascia bassa. Microsoft a livello mondiale possiede solamente il 2,6% tra i produttori di computer ma questo non stupisce visto che offre solamente alcuni modelli e tutti di fascia altissima. Comunque, con l’espansione della diffusione del Surface Studio e grazie al debutto dei nuovi Surface Laptop e Surface Pro, la quota di mercato della casa di Redmond potrebbe crescere significativamente nel corso dei prossimi mesi.